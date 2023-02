Pequim rejeita alegações dos EUA de que China está considerando enviar armas à Rússia: 'hipocrisia'

Apoie o 247

Sputnik - O governo chinês reafirmou na segunda-feira seu direito de ter relações normais com qualquer país que desejar, mesmo que os EUA não gostem deles. Pequim manteve relações com a Ucrânia e a Rússia desde o início do conflito e incentivou uma resolução pacífica.

O governo Biden renovou suas acusações de que a China está se preparando para enviar armas à Rússia para serem usadas na Ucrânia, bem como suas ameaças de punir a China se o fizer. O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse à mídia dos EUA no domingo que “se [a China] seguir esse caminho, isso terá custos reais para a China”.

Quando questionada sobre os comentários de Sullivan, Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse a repórteres na segunda que “os EUA não estão em posição de apontar o dedo para as relações China-Rússia”.

“Na questão da Ucrânia, a China tem promovido ativamente as negociações de paz e a solução política da crise”, disse ela.

“Além de despejar armas letais no campo de batalha na Ucrânia, os EUA têm vendido armas sofisticadas para a região de Taiwan, violando os três comunicados conjuntos China-EUA”, observou Mao. “O que exatamente os EUA estão fazendo? O mundo merece saber a resposta".

Embora os EUA tenham apenas afirmado que Pequim está planejando enviar armas para a Rússia - e reportagens da mídia americana apontam apenas pessoas anônimas "familiarizadas com o assunto" - o Tesouro dos EUA avançou com a sanção de várias empresas chinesas. Victoria Nuland, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, disse na quinta-feira que as sanções visariam várias empresas chinesas que ela acusou de "esgueirar-se até o limite e tentar fornecer" armas à Rússia.

Os relatórios não mencionam quais empresas foram sancionadas. No entanto, no mês passado, os EUA sancionaram a empresa chinesa de satélites Spacety por supostamente fornecer fotos de satélite ao Grupo Wagner, que está lutando contra as forças ucranianas na frente.

Mao disse a repórteres em Pequim na segunda que os EUA estavam “espalhando desinformação de que a China forneceria armas à Rússia e sancionaria empresas chinesas sob esse pretexto”. Ela chamou a atitude de “hegemonismo absoluto, duplo padrão e hipocrisia absoluta”.

Mao também observou que o Ministério das Relações Exteriores da China divulgou um documento de posição sobre a crise na Ucrânia no primeiro aniversário da operação especial, na qual Pequim propôs condições para um acordo de paz e se ofereceu para mediar as negociações.

Embora o Ocidente tenha descartado amplamente a proposta de 12 pontos da China por considerá-la muito favorável a Moscou, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar intrigado com ela e pretende discuti-la diretamente com o presidente chinês, Xi Jinping. A proposta pede um cessar-fogo antes do início das negociações.

"[É importante] abandonar a mentalidade da Guerra Fria. A segurança de um país não pode ser alcançada à custa da segurança de outros países, e a segurança regional não pode ser alcançada à custa do fortalecimento ou mesmo da expansão de blocos militares", disse o documento. "Os legítimos interesses e preocupações de segurança de todos os países devem ser levados a sério e devidamente respeitados".

Moscou lançou a operação militar em fevereiro de 2022, após meses de negociações com a Otan sobre linhas vermelhas de segurança, que incluíam a futura adesão da Ucrânia à aliança e seu potencial para servir como base para armas ofensivas contra a Rússia, sem produzir resultados. A operação visa tornar a Ucrânia um estado neutro, bem como acabar com os ataques a falantes de russo no Donbass por grupos neonazistas que gozam de patrocínio do governo em Kiev. Os EUA canalizaram mais de US$ 100 bilhões em vários tipos de apoio a esse governo, que ajudou a instalar em um golpe de estado de 2014.

“Quem está promovendo a paz e a desescalada, e quem está alimentando a tensão e tornando o mundo mais instável? A resposta é bastante óbvia”, afirmou Mao.

