Peru: candidato da esquerda amplia vantagem na disputa presidencial, diz pesquisa

De acordo com pesquisa divulgada neste domingo, Pedro Castillo está 20 pontos à frente de Keiko Fujimori edit

Revista Fórum - O candidato da esquerda à presidência do Peru, Pedro Castillo (Peru Livre), ampliou a sua vantagem sobre Keiko Fujimori (Força Popular). Segundo pesquisa divulgada neste domingo (25), Castillo tem 41,5% das intenções votos, e Fujimori aparece com 21,5%.

O levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos do Peru (IEP) e publicado no jornal La República.

A vantagem de Castillo sobre Fujimori ampliou para 20 ponto no espaço de uma semana. A pesquisa anterior, feita pelo instituto Ipsis, mostrava Castillo com 42% e Fujimori com 31%. O candidato da esquerda recuou um ponto, mas sua opositora perdeu 10.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.