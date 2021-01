'Perversas' e 'malucas', diz Bill Gates sobre teorias da conspiração que o ligam à pandemia da Covid-19

247 - O cofundador da Microsoft, Bill Gates, disse estar surpreso com as teorias de conspiração “perversas” e “malucas” ligando o seu nome à pandemia mudial da Covid-19. Ainda segundo ele, as teorias, que também envolvem o infectologista norte-americanoAnthony Fauci, teriam se espalhado em função do alcance das redes sociais associada ao crescimento da doença em nível mundial.

"Ninguém teria previsto que eu e o Dr. Fauci seríamos tão proeminentes nessas teorias realmente perversas", disse Gates em entrevista à agência de notícias Reuters. "Estou muito surpreso com isso. Espero que desapareça”, completou.

As teorias da conspiração e negacionistas sobre a Covid-19 e a vacinação incluem informações falsas de Fauci e Gates criaram a pandemia para tentar controlar a população, além de visar lucros e que os imunizantes possuem microchips rastreáveis.

"Nós realmente teremos que ser educados sobre isso ao longo do próximo ano e entender ... como isso muda o comportamento das pessoas e como deveríamos ter minimizado isso?", destacou Gates.

Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, destinou cerca de US$ 1,75 bilhão por meio da Bill and Melinda Gates Foundation para o enfrentamento à pandemia.

O conhecimento liberta. Saiba mais