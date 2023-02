Pesquisa mostra que confiança em Putin é de quase 80% na Rússia

Apoie o 247

MOSCOU, 17 de fevereiro (Sputnik) - O nível de confiança no presidente russo, Vladimir Putin, é de 79,1%, com 76% dos russos aprovando seu desempenho profissional, informou uma pesquisa do Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia (VCIOM) nesta sexta-feira (17).



A pesquisa telefônica totalmente russa do VCIOM-Sputnik foi realizada de 6 a 12 de fevereiro entre 1.600 russos adultos, com uma margem de erro não superior a 1% e um nível de confiança de 95%.



Segundo a pesquisa, 79,1% dos russos indicaram que confiam no presidente, um aumento de 1,1 ponto percentual em relação à semana anterior, com 16,7% dizendo o contrário.



A pesquisa também revelou que 76% dos entrevistados aprovaram a atuação profissional do presidente, enquanto 14,3% expressaram opinião contrária.



Uma pesquisa semelhante conduzida pela Fundação de Opinião Pública da Rússia de 10 a 12 de fevereiro entre 1.500 entrevistados adultos descobriu que 79% dos russos avaliam positivamente o desempenho profissional de Putin, com 76% confiando no presidente.

