Pessoas de QI baixo tendem a ser intolerantes e de direita, diz estudo

Pesquisa publicada na revista Emotion mostra que os que tiveram menor pontuação em testes de inteligência são as que defendem temas intolerantes, como racismo, xenofobia e homofobia edit

247 - Um estudo publicado na última edição da revista alemã Emotion mostrou, por meio de pesquisa, que as pessoas que tiveram uma nota mais baixa em testes de inteligência costumam ser apoiadores de causas da direita e a favor de temas de intolerância, como racismo, xenofobia e homofobia. A reportagem é do portal IG.

A amostragem é o primeira do mundo a identificar tendências emocionais em pessoas com déficit de inteligência, acrescenta a reportagem. No total, 983 estudantes belgas participaram dos testes emocionais, reconhecimento de emoções e situacional.

Os que tiveram apontamentos de QI mais baixo, mostraram ter tendências de autoritarismo e apoio a causas políticas da direita ."Resultados foram unívocos. Pessoas que apoiam líderes fortes e que não se importam com desigualdades mostram níveis de desequilíbrio emocional ", explica o psiquiatra autor do estudo, Alain Van Hiel.

