PIB da Ucrânia despenca 29,1% em 2022

247 - O Comitê Estatal Ucraniano para as Estatísticas anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia sofreu uma queda de 29,1% em 2022 em comparação com o ano anterior, devido à guerra contra a Rússia.

A guerra consumiu setores inteiros da economia real da Ucrânia, resultando em uma queda de 67,6% no setor de construção no ano passado.

Apesar das hostilidades continuarem e de até 20% do território ucraniano estar ocupado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) espera uma recuperação parcial e gradual a partir deste ano, já que aprovou US$ 15,6 bilhões de ajuda à Ucrânia como parte de um grande plano de apoio internacional de US$ 115 bilhões.

O FMI prevê que, dependendo dos cenários, a economia ucraniana pode registrar uma recessão de 3% a um crescimento de 1% em 2023, com uma aceleração em 2024 de 3,2% e um crescimento de até 6% em 2025. Antes da guerra, a Ucrânia era um dos países mais pobres da Europa, mas seu PIB cresceu 3,4% em 2021.

