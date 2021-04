PIB do 1º trimestre da China cresce 18,3%, o mais rápido em 30 anos

O governo da China anunciou nesta sexta-feira (16) que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 18,3% no primeiro trimestre de 2021, o mais rápido em três décadas desde que os dados foram divulgados edit

Sputnik - O Produto Interno Bruto da China no primeiro trimestre cresceu 18,3%, o mais rápido em 30 anos Com os principais indicadores econômicos apresentando uma expansão de mais de 20%, uma publicação do Global Times sustenta que a China deve registrar a maior taxa de crescimento entre as principais economias, além oferecer a maior contribuição para a economia global, acima dos EUA.

"Alguns analistas estão otimistas com o PIB da China, que pode aumentar com um crescimento de dois dígitos no segundo trimestre. Para o ano todo, a taxa de crescimento pode chegar a 9%, disseram analistas, bem acima da meta estabelecida pelo governo de mais de 6%", escreve a publicação.

Nos primeiros três meses de 2021, o PIB da China cresceu 18,3%, chegando a US$ 3,82 trilhões (cerca de R$ 21, 3 trilhões). No mesmo período do ano passado, houve uma contração de 6,8%, dado que a economia enfrentou graves problemas em razão da pandemia do coronavírus.

O varejo social disparou 33,9%, e o investimento em ativos fixos aumentou 25,6%. A produção industrial da China cresceu mais de 24,5% neste trimestre.

Devido à pandemia da covid-19, no primeiro trimestre do ano passado, o PIB chinês caiu 6,8%. Foi o primeiro indicador negativo desde 1992. No segundo trimestre, foi observado um aumento de 3,2%; no terceiro, 4,9%; e no quarto, 6,5%.

Durante todo o ano de 2020, a China teve uma expansão econômica de 2,3%, sendo a única grande economia a alcançar um crescimento positivo no ano passado.

