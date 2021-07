Pilotos da Fórmula 1, Hamilton e Vettel criticam lei anti-LGBT do governo Orbán, aliado de Bolsonaro

"É inaceitável, covarde e errado por parte de todos que estão no poder propor uma lei assim", disse Lewis Hamilton sobre a lei que proíbe conteúdos midiáticos e escolas sobre diversidade sexual na Hungria, do primeiro-ministro Viktor Orbán, aliado de Jair Bolsonaro. "Todos devem ser livres para fazerem o que querem", afirmou Sebastian Vettel edit

247 - Os pilotos da Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Aston Martin) se pronunciaram contra a lei anti-LGBT do governo da Hungria, comandado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, aliado de Jair Bolsonaro. Neste final de semana a corrida acontece no país europeu.

Nas redes sociais, Hamilton manifestou apoio "quem está sendo afetado pela lei anti-LGBT criada por este governo". "É inaceitável, covarde e errado por parte de todos que estão no poder propor uma lei assim", disse.

Sebastian Vettel também se pronunciou. "Como um governo não consegue ver que todos devem ser livres para fazerem o que querem", criticou o piloto em entrevista à agência de notícias AP.

O parlamento da Hungria aprovou em junho uma lei que associa a comunidade LGBT ao crime de pedofilia, proíbe conteúdos midiáticos e escolas sobre diversidade sexual.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a lei proíbe "disponibilizar a menores de 18 anos pornografia ou representação da sexualidade para seus próprios fins, ou que implique qualquer desvio da identidade do sexo com o qual a pessoa nasceu, ou mudança de gênero e homossexualidade".

A União Europeia avisou o governo de Orbán que irá impor sanções à Hungria se o projeto virar lei.

A Fórmula 1 se encontra neste final de semana na Hungria, país onde o primeiro-ministro de extrema-direita Viktor Orbán tem se empenhado em restringir e suprimir os direitos LGBT. Lewis Hamilton e Vettel já se manifestaram sobre o tema. pic.twitter.com/HBCiUfK3q8 — Daniel (@leittedaniel) July 29, 2021

