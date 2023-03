Pilotos recusam servir Israel em protesto contra golpe no judiciário

Apoie o 247

247 - O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentou uma proposta de reforma judicial, que teve uma parte aprovada em uma primeira fase pelo Parlamento tem provocado uma reação de diversos setores que apontam uma tentativa de golpe.

Além de manifestações em diversas cidades do país, 37 de 40 pilotos de caça da reserva, da unidade Tayesset 69, anunciaram que não comparecerão aos treinamentos em protesto ao que chamam de golpe no judiciário.

"Isso não é brincadeira, é algo que jamais aconteceu antes em Israel nessas proporções", escreveu João Koatz Miragaya, escritor e editor do site Conexão Israel, em suas redes sociais.

"Impressionante o que acontece em israel. Desobediência civil inédita!", disse o professor e historiador Michel Gherman,

Diversas fileiras do Exército também estão recusando os serviços. O chefe do Estado-Maior General das Forças de Defesa de Israel, Herzi Halevi, emitiu um aviso apontando preocupação com uma crise nas forças da reserva.

O jornal Haaretz, um dos principais de Israel, observou: “Os membros de tripulações de reserva estão discutindo cada vez mais a possível recusa em cumprir com o que o governo de Netanyahu está fomentando. Existe um diálogo intensificador entre as equipes da Força Aérea de Reserva sobre a possibilidade de se recusar a cumprir com chamadas ou com certas diretrizes, em solidariedade com o protesto.”

