Polícia colombiana volta a atacar em confronto com manifestantes e usa projéteis de tanque contra grupo de jovens

247- Segundo denúncia da ONG HRW (Human Rights Watch) , nesta quinta-feira (06), em nove dias de protestos na Colômbia, iniciados em 28 de abril, 37 pessoas já foram mortas pela polícia e, na noite da última quarta-feira, 05, manifestantes foram surpreendidos com muitos projéteis de tanques enquanto se manifestavam. Segundo reportagem publicada no UOL , o diretor do HRW para as Américas, José Miguel Vivanco informou que cobrou do Ministério da Defesa da Colômbia para “dar explicações” sobre o uso desse tipo de arma durante os protestos.

Vivanco informou ainda que a instituição já recebeu 31 relatórios de mortes durante as manifestações, dos quais conseguiu comprovar apenas 11, o mesmo número de mortes oficialmente comprovado pelas autoridades colombianas.

A polícia colombiana já está na mira da comunidade internacional. Vivanco explica que os protestos dos últimos anos na Colômbia levantam enormes dúvidas sobre se a polícia, sobretudo o Esquadrão Móvel Antidistúrbios, é capaz de respeitar plenamente os direitos humanos nestas circunstâncias.

A denúncia da HRW soma-se da Anistia Internacional (AI), feita no início da semana, em que pediu às autoridades colombianas o fim da repressão das manifestações.

