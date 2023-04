Polícia de Paris usa cassetetes, gás e granadas de efeito moral para dispersar manifestantes da reforma da previdência

Apoie o 247

PARIS, 6 de abril (Sputnik) - A polícia em Paris usou cassetetes, gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral para dispersar uma enorme multidão de manifestantes irritados com a polêmica reforma previdenciária, informou um correspondente da RIA Novosti.



Centenas de milhares marcharam pela capital francesa naquele que é o 11º dia de manifestações contra o plano do governo de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, segundo o sindicato CGT. A polícia calculou a presença de 57.000.



Ao cair da noite, um grande número de manifestantes convergiu para a praça Place d'Italie, no centro de Paris. A polícia com equipamento de choque entrou depois que alguns deles incendiaram botijões de gás. A manifestação foi forçada a terminar por volta das 19 horas (17:00 GMT) Uma nova foi convocada para 13 de abril.



O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que a polícia prendeu 111 manifestantes e 154 policiais ficaram feridos em confrontos durante greves em todo o país. Em Paris, 45 pessoas foram detidas e 77 policiais ficaram feridos, segundo dados da polícia citados pela BFMTV.

