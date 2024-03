Polícia detém três acusados de estupro coletivo de brasileira na Índia

Apoie o 247

SÃO PAULO/BENGALURU/BARCELONA (Reuters) - A polícia indiana deteve três homens e está à procura de outros quatro acusados de ataque contra um casal de turistas e de estupro coletivo da mulher, disseram autoridades e o casal.

A polícia encontrou o casal, que é de nacionalidade espanhola, por volta das 23 horas locais de sexta-feira em uma estrada, com aparência de terem sido espancados, disse a jornalistas no sábado Pitamber Singh Kherwar, superintendente da polícia em Dumka, no leste da Índia. Ele não deu detalhes nem identificou as vítimas do crime que envolveu sete homens.

O casal, que se identificou como Vicente e Fernanda ao canal de TV espanhol Antena 3, disse em uma entrevista no sábado que os homens estupraram Fernanda e bateram em Vicente repetidamente. "Eles me estupraram, se revezaram enquanto alguns assistiam e ficaram assim por cerca de duas horas", disse Fernanda, que tem nacionalidade brasileira e espanhola, na entrevista.

No início deste fim de semana, o casal publicou um vídeo descrevendo o que aconteceu em sua conta conjunta no Instagram, onde eles publicam imagens de suas viagens ao redor do mundo de motocicleta para quase 200 mil seguidores. O vídeo não está mais disponível. Em um novo vídeo, Vicente e Fernanda, que aparece com hematomas no rosto, agradecendo aos seus seguidores pelo apoio.

🇮🇳🇧🇷Brasileira Sofre Estupro Coletivo na Índia.

A brasileira, de Goiânia, Fernanda Santos e o seu companheiro espanhol Vicente Barbera

do canal “@vueltaalmundoenmoto” foram atacados em sua passagem pela Índia, Vicente foi agredido a marteladas e Fernanda foi estuprada por sete… pic.twitter.com/dJ4qqj70gX — @Jopelim (@PrJosiasPereir3) March 3, 2024

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha disse neste domingo que estava enviando uma equipe para a área e que havia entrado em contato com as autoridades, enquanto no Brasil o governo afirmou que buscou contato com a cidadã brasileira por meio de sua embaixada em Nova Délhi e que está disponível para dar toda a assistência aplicável.

Kherwar, o superintendente da polícia em Dumka, disse no sábado que uma das pessoas detidas havia fornecido às autoridades os nomes de outras pessoas envolvidas.

