Polícia do Canadá detém mais de 170 manifestantes antivacina em Ottawa durante o fim de semana

247 - A polícia do Canadá deteve nesta sexta-feira (18) mais de 170 manifestantes durante uma operação que busca pôr fim ao prolongado protesto contra as medidas sanitárias anticovid em Ottawa, informou o chefe de polícia da cidade. As informações são do portal G1.

O comandante da polícia, Steve Bell, informou em entrevista coletiva que os manifestantes "foram acusados de múltiplos crimes, entre eles vandalismo."

Bell acrescentou que a operação ocorria "como planejado", mas que levaria "tempo".

"Temos a situação sob controle e continuamos avançando para desobstruir nossas ruas", acrescentou, confirmando que não houve feridos.

Centenas de policiais se mobilizaram diante dos manifestantes que se recusavam a liberar as ruas do centro de Ottawa, apesar das inúmeras advertências e da proclamação do estado de emergência contra o movimento.

