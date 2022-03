Polícia emite 20 multas para festas em gabinete de Boris Johnson

Os eventos no gabinete do primeiro-ministro aconteceram enquanto o resto do Reino Unido estava em lockdown edit

247 - A polícia do Reino Unido informou nesta terça-feira (29) que emitirá 20 multas por violações das medidas contra a pandemia da Covid-19. O motivo foram informações sobre festas no gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson, em Downing Street. Os eventos ocorreram enquanto o resto do país estava em lockdown.

De acordo com a CNN Brasil, a Polícia Metropolitana de Londres disse que mais notificações de multas fixas podem ser emitidas.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas pelos envolvidos do governo do Reino Unido em um discurso ao parlamento em janeiro> Oposicionistas pediram a renúncia dele.

