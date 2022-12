Polícia francesa prende 227 pessoas em confrontos após final da Copa do Mundo no Catar

Apoie o 247

247 - As forças de segurança da França prenderam 227 pessoas presas em razão dos tumultos registrados no domingo (18), após a França perder para a Argentina a partida da final da Copa do Mundo do Catar. Segundo a mídia local, 40 policiais ficaram feridos.

O esquema de segurança envolveu 14 mil agentes - 2.750 deles em Paris - de maneira a conter os incidentes e atos de violência que já haviam acontecido após a partida das quartas de final contra a Inglaterra e da semifinal contra o Marrocos.

