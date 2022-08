Polícia identifica homem que esfaqueou escritor Salman Rushdie

Apoie o 247

247 com Reuters - A polícia de Nova York identificou o homem que esfaqueou o escritor anglo-indiano Salman Rushdie nesta sexta (12), num evento no estado de Nova York, Estados Unidos. Seu nome é Hadi Matar, de 24 anos. Ele foi detido e está sob custódia. Ainda não se sabe a nacionalidade ou motivação do agressor.

Hadi Matar correu para o palco da Chautauqua Institution e atacou Rushdie quando ele estava sendo apresentado para dar uma palestra sobre liberdade artística para uma plateia de centenas de pessoas, disse uma testemunha ocular. Uma testemunha contou à agência Associated Press que viu o autor receber de 10 a 15 golpes.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que Rushdie está vivo e "recebendo os cuidados de que precisa". Rushdie, de 75 anos, foi levado de helicóptero para um hospital.

Salman Rushdie caiu no chão quando o homem o atacou e foi cercado por um pequeno grupo de pessoas que segurou suas pernas, aparentemente para enviar mais sangue para a parte superior do corpo, pois o agressor foi contido, segundo uma testemunha que compareceu ao local. palestra que pediu para não ser identificada.

Rushdie, que nasceu em uma família muçulmana indiana, enfrentou ameaças de morte por seu quarto romance, "Os Versos Satânicos", que alguns muçulmanos disseram conter passagens blasfemas. O romance foi banido em muitos países com grandes populações muçulmanas após sua publicação em 1988.

Um ano depois, o aiatolá Ruhollah Khomeini, então líder supremo do Irã, pronunciou uma fatwa, ou edito religioso, pedindo aos muçulmanos que matassem o romancista por blasfêmia.

Rushdie se escondeu por muitos anos. O governo iraniano disse em 1998 que não apoiaria mais a fatwa, e Rushdie tem vivido de forma relativamente aberta nos últimos anos.

Organizações iranianas, algumas afiliadas ao governo, levantaram uma recompensa de milhões de dólares pelo assassinato de Rushdie. E o sucessor de Khomeini como líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, disse ainda em 2017 que a fatwa ainda era válida.

Rushdie publicou um livro de memórias sobre sua vida sob a fatwa chamado "Joseph Anton", o pseudônimo que ele usou enquanto estava sob proteção policial. Seu novo romance "Victory City" deve ser publicado em fevereiro.

Rushdie esteve na Chautauqua Institution para participar de uma discussão sobre os Estados Unidos servirem de asilo para escritores e artistas no exílio e "como um lar para a liberdade de expressão criativa", segundo o site da instituição.

Ele se tornou cidadão americano em 2016 e mora em Nova York.

Rushdie tem sido um crítico feroz da religião em todo o espectro. Ele tem criticado a opressão e a violência em sua Índia natal, inclusive sob o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, líder do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata.

A Wylie Agency, que representa Rushdie, não respondeu a um pedido de comentário. A missão do Irã nas Nações Unidas em Nova York não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O PEN America, um grupo de defesa da liberdade de expressão do qual Rushdie é ex-presidente, disse estar "se recuperando de choque e horror" pelo que chamou de ataque sem precedentes a um escritor nos Estados Unidos.

"Salman Rushdie foi alvo de suas palavras por décadas, mas nunca vacilou ou vacilou", disse Suzanne Nossel, executiva-chefe do PEN, no comunicado. No início da manhã, Rushdie havia enviado um e-mail para ela para ajudar a realocar escritores ucranianos em busca de refúgio, disse ela.

O senador americano Chuck Schumer, de Nova York, chamou de "um ataque à liberdade de expressão e pensamento.

