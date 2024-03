Polícia indiana prende todos os suspeitos do estupro coletivo de turista brasileira

De acordo com a polícial local, foram presos oito envolvidos no estupro coletivo de Fernanda Santos, brasileira que viajava pelo país asiático com o marido edit

247 - A Polícia Nacional da Índia anunciou nesta terça-feira (5) a prisão de todos os oito suspeitos envolvidos no estupro coletivo da turista brasileira Fernanda Santos, destaca o G1 . O crime bárbaro ocorreu na última sexta-feira (1), no distrito de Dumka, no estado de Jharkhandna, nordeste da Índia. A brasileira, que fazia uma viagem de moto pela Ásia com seu marido, foi brutalmente atacada enquanto o casal acampava durante a noite.

O marido de Fernanda, Vicente Barbera, já havia relatado à imprensa ter sido informado sobre as prisões dos agressores. O superintendente da Polícia Nacional indiana, Pitamber Singh Kherwar, confirmou oficialmente a captura dos suspeitos.

Durante uma coletiva de imprensa sobre o caso, a polícia indiana anunciou que os indivíduos detidos serão levados a julgamento. Eles foram capturados em Dumka e agora estão sob custódia na delegacia de Hansdiha, próxima ao local do crime. A identidade e a nacionalidade dos agressores ainda não foram divulgadas.

Na Índia, a pena para crimes desse tipo pode ser a morte, uma medida implementada em 2012 após um dos episódios mais violentos e chocantes de estupro no país, onde uma jovem de 23 anos foi estuprada e brutalmente agredida em um ônibus em Nova Déli.

Fernanda e Vicente estavam viajando de moto até o Nepal, mas decidiram acampar em Dumka, onde foram alvo do terrível ataque. Ambos receberam tratamento médico e denunciaram o crime às autoridades, que conseguiram identificar e prender os suspeitos. Até o momento, três dos agressores foram localizados e detidos.

