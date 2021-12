Polícia investiga como jovem invadiu castelo para tentar assassinar rainha Elizabeth

Gravação, obtida pelo jornal britânico The Sun, mostra pessoa mascarada com capuz segurando besta (arco que dispara flechas e é acionado por gatilho) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A polícia do Reino Unido está investigando um vídeo de um homem que foi encontrado com uma besta (arco que dispara flechas e é acionado por gatilho) no Castelo de Windsor no dia de Natal. A informação é do portal G1.

A gravação, obtida pelo jornal britânico "The Sun", mostra uma pessoa mascarada com um capuz segurando a arma.

O homem aparece falando para a câmera dizendo que queria "assassinar a rainha" em uma missão de "vingança".

PUBLICIDADE

A Scotland Yard confirmou que os detetives estavam "avaliando o conteúdo de um vídeo" após a prisão de um jovem de 19 anos de Southampton.

O porta-voz da polícia não quis comentar sobre a identidade da pessoa no vídeo. O Palácio de Buckingham também não quis fazer comentários.

PUBLICIDADE

Um suspeito de 19 anos foi encaminhado a um hospital psiquiátrico depois de ser encontrado no castelo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE