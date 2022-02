Polícia israelense agride crianças palestinas (vídeo)

O ataque da polícia aconteceu durante a comemoração do feriado muçulmano de al-Isra Wal Miraj edit

247 - A polícia de Israel fez, nesta segunda-feira (28), uma ação violenta contra palestinos, incluindo crianças, no Portão de Damasco, em Jerusalém, de acordo com imagens divulgadas pelo perfil Palestina Hoy no Twitter.

O ataque da polícia aconteceu durante a comemoração do feriado muçulmano de al-Isra Wal Miraj.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou, em agosto do ano passado, um relatório apontando que pelo menos 9 crianças palestinas foram mortas por forças de Israel entre maio de julho de 2021. Outras 556 foram feridas e 170 presas.

Urgente: Fuerzas de ocupación israelíes arrestan a un niño palestino en la Puerta de Damasco ahora. ¿Dónde está occidente? pic.twitter.com/DYFOv3qzLF — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) February 28, 2022

