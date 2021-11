Polícia italiana reprime com violência protesto contra Bolsonaro

Bombas de gás, jatos d’água, blindados e manifestantes presos. População vai às ruas no país europeu, que sediou reunião do G20, contra presença do governante brasileiro edit

Revista Fórum - A polícia italiana reprimiu com violência um protesto contra Jair Bolsonaro realizado em frente à Basílica de Santo Antônio, em Pádua, cidade que recebe a visita nesta segunda-feira (1°) do presidente brasileiro. Cerca de 600 manifestantes foram dispersados com jatos d’água, bombas de gás lacrimogênio e blindados. Há imagens de presos, mas as primeiras informações não confirmam em que número.

O maior jornal da Itália, o Corriere Della Serra, manteve por vários minutos uma transmissão ao vivo em sua página mostrando uma confusão generalizada, com policiais que portavam escudos e cassetetes indo para cima de um número significativo de militantes, que eram contidos também por fortes jatos d’água e por algo que se presume ser fumaça de bombas. Ouvem-se gritos, num megafone, de “assassino”, “fascista”, “genocida” e “Fora Bolsonaro”.

Protestos mais cedo em Anguillara

O périplo de vexames de Jair Bolsonaro na terra da pizza teve mais um capítulo nesta manhã de segunda-feira (1°). O presidente brasileiro foi a Anguillara Veneta, a cidade natal de seus antepassados, na Itália, e lá foi recepcionado por grupos de manifestantes que protestavam contra sua presença. Alguns fanáticos seguidores, vestidos de verde e amarelo e aos berros de ‘mito’, também foram às ruas. Segundo fontes da imprensa local, somadas, eram aproximadamente 200 pessoas entoando palavras de ordem contra o líder extremista.

