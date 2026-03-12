Polícia procura atirador após ataque a sinagoga em Michigan

247 - Uma operação policial de grande escala foi mobilizada na quinta-feira após um ataque armado nas proximidades da sinagoga Temple Israel, localizada em West Bloomfield Township. O caso envolveu um suspeito que abriu fogo contra um segurança do lado de fora do local de culto e fugiu. As informações foram divulgadas inicialmente pela emissora internacional RT.

De acordo com autoridades, equipes da polícia local e agentes federais foram acionados após relatos de tiros. O diretor do Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, classificou o episódio como uma “aparente situação de atropelamento com veículo e atirador ativo”, indicando que o suspeito teria utilizado um automóvel durante a ação.

Segundo o xerife do condado de Oakland, Mike Bouchard, o agressor se aproximou do local e foi confrontado por um segurança. “Houve disparos e um veículo estava envolvido”, afirmou o xerife, sem divulgar detalhes adicionais sobre como o ataque ocorreu.

As autoridades confirmaram que o suspeito permanece foragido e que uma operação de busca foi iniciada nas imediações da sinagoga e de áreas próximas. Bouchard orientou que moradores da região permaneçam dentro de casa até que a polícia declare a área segura.

Imagens registradas no local mostram agentes do FBI cercando o prédio religioso com armas longas e vestindo coletes à prova de balas. Também foi possível observar fumaça saindo do telhado da sinagoga, embora a causa ainda não tenha sido esclarecida pelas autoridades.

O episódio ocorreu menos de uma hora após outro ataque armado registrado no campus da Old Dominion University, em Virgínia. Na ocasião, um atirador feriu gravemente duas pessoas antes de morrer durante o incidente. As autoridades ainda não confirmaram se ele tirou a própria vida ou se foi morto pela polícia.

Até o momento, não há indicação pública de que os dois episódios estejam relacionados. As investigações seguem em andamento e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades locais e federais.