Policiais fazem busca em apartamento de advogado de Trump em Nova York

Advogado pessoal de Donal Trump, o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani é investigado por sua ligação com o governo e com oligarcas da Ucrânia

247 - Policiais federais fizeram nesta quarta-feira (28) uma operação de busca e apreensão no apartamento do ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, advogado pessoal do ex-presidente americano Donald Trump. Os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos de Giuliani e que estavam em seu apartamento em Manhattan, de acordo com o jornal The New York Times.

O ex-prefeito de Nova York é investigado por sua ligação com o governo e com oligarcas da Ucrânia. A PF disse que Giuliani teria feito lobby dentro do governo dos Estados Unidos a mando de Kiev e de empresários do país que fica no leste europeu.

Em troca, oligarcas e autoridades ucranianas teriam prometido buscar informações comprometedoras sobre o então principal candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden (Partido Democrata), que venceu a eleição.

Trump tinha pressionado o então presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para investigar Biden, o que deu início ao primeiro processo de impeachment contra o republicano, absolvido pelo Senado americano no início de 2020.

