Policial é demitido nos EUA por disparar spray de pimenta em militar negro

247 - O policial da cidade de Windsor (EUA) Joe Gutierrez foi demitido após a divulgação de imagens que mostraram ele apontando sua arma e disparando spray de pimenta em um soldado negro do Exército americano. O caso aconteceu em dezembro e a demissão aconteceu nesse domingo (11).

Segundo os vídeos, Caron Nazario questionou repetidamente os policiais do que ele estava sendo acusado para ser preso em um posto de gasolina. O homem negro é de origem latina e segundo tenente do Exército americano, de acordo com o portal G1. "Isso é realmente desastroso", afirmou o tenente, que estava vestido com seu uniforme, antes de receber spray de pimenta no rosto.

Em um certo momento da abordagem, Nazario disse: "Sinceramente, tenho medo de sair". Um dos policiais respondeu: "Sim, você realmente devia ter medo".

Os agentes liberaram o soldado após a ocorrência.

O governador da Virgínia afirmou ter pedido à polícia uma "investigação independente" e disse que o vídeo é "perturbador".

