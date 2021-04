Policial morre após motorista avançar contra barreira no Capitólio

A Polícia do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, mais tarde identificou o oficial morto como William "Billy" Evans, um veterano de 18 anos da força policial. Foi a pior ameaça à segurança no Capitol desde a invasão de 6 de janeiro edit

(Reuters) - Um motorista bateu com um veículo na polícia do Capitólio dos EUA na sexta-feira e brandiu uma faca, matando um policial e ferindo outro e forçando o complexo do Capitólio a fechar em um ataque que a polícia disse não parecer imediatamente relacionado ao terrorismo. A polícia respondeu atirando no suspeito, que morreu.

Yogananda Pittman, chefe interino da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos, disse em entrevista coletiva que o suspeito atropelou os policiais, bateu em uma barricada e saiu do carro, atacando-os com uma faca na mão.

"É com o coração muito, muito pesado que anuncio que um de nossos oficiais sucumbiu aos ferimentos", disse ela, com a voz embargada de emoção. O outro policial ficou ferido, disse ela.

A Polícia do Capitólio mais tarde identificou o oficial morto como William "Billy" Evans, um veterano de 18 anos da força policial.

"Não parece ter relação com o terrorismo, mas obviamente continuaremos investigando", disse Robert Contee, chefe interino do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington.

A polícia disse que o suspeito era desconhecido para eles, que ainda não haviam determinado o que o motivou e não o identificaram.

"Claramente, era alguém que estava tentando ativamente atingir quem quer que seja ou o que quer que seja - nós simplesmente não sabemos agora, então temos a responsabilidade de investigar isso para chegar ao fundo disso. Se o ataque foi contra a polícia, ou quem quer que seja, temos a responsabilidade de chegar ao fundo disso e faremos isso ", disse Contee.

Dezenas de carros da polícia, marcados e não marcados, correram em direção ao icônico prédio branco com cúpula, em uma lembrança indesejável de 6 de janeiro, quando milhares de partidários do então presidente Donald Trump invadiram o complexo.

Foi a pior ameaça à segurança no Capitol desde então.

🇺🇸 Um carro bateu contra a barreira de segurança do Capitólio. Há feridos.pic.twitter.com/xvZBCN3gjZ — Eixo Político (@eixopolitico) April 2, 2021

As agências de espionagem dos Estados Unidos alertaram em meados de março sobre uma ameaça contínua de que extremistas violentos com motivação racial, como os da supremacia branca, realizarão ataques em massa contra civis enquanto grupos de milícias têm como alvo a polícia e funcionários do governo e edifícios. consulte Mais informação

As estradas que levam ao complexo foram bloqueadas por carros de polícia ou policiais e as pessoas dentro do Capitol foram orientadas a ficar longe das janelas por grande parte da tarde antes que a polícia anunciasse que o bloqueio havia sido suspenso.

Vídeos e fotos da cena mostraram um carro azul colidindo com uma barricada de segurança, com a porta da frente aberta.

SEGURANÇA PESADA

Havia poucas pessoas no Capitol. Os membros do Congresso não estiveram em Washington na sexta-feira, com o Senado e a Câmara dos Representantes em recesso para o feriado da Páscoa.

Dezenas de tropas da Guarda Nacional, que estão estacionadas no Capitólio desde o ataque de janeiro, foram enviadas rapidamente. Fortemente armados e com equipamento anti-motim, eles correram em colunas para ficar em fileiras no local e ao redor do complexo.

As autoridades começaram apenas nas últimas semanas a remover o anel externo de cerca alta com topo de arame farpado erguido ao redor do complexo do Capitólio após o tumulto de 6 de janeiro. Muitos dos milhares de soldados da Guarda Nacional postados no prédio em janeiro também foram mandados para casa.

Os legisladores têm discutido sobre quanta segurança deve permanecer no Capitólio, que é um parque popular para os residentes da cidade e também a sede do governo. Membros do Congresso de ambos os partidos políticos introduziram legislação que torna ilegal a construção de cercas permanentes ao redor do prédio.

O ataque de 6 de janeiro ocorreu enquanto a Câmara dos Representantes e o Senado, com o Senado presidido pelo então vice-presidente Mike Pence, certificava a vitória do presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro sobre o republicano Trump.

Na época, os apoiadores de Trump gritaram slogans incluindo "Stop the Steal" e "Hang Mike Pence" enquanto atacavam o Capitol e diziam que esperavam impedir a certificação eleitoral.

Biden assumiu o cargo em 20 de janeiro.

"Este tem sido um momento extremamente difícil para a Polícia do Capitólio dos EUA depois dos eventos de 6 de janeiro e agora os eventos que ocorreram aqui hoje. Portanto, peço que você mantenha nossa família da Polícia do Capitólio dos EUA em seus pensamentos e orações", disse Pittman.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ordenou que as bandeiras do Capitólio fossem reduzidas a metade do quadro em homenagem ao oficial assassinado.

Biden também estava fora da cidade, embora a Casa Branca dissesse que ele estava ciente do incidente. Ele chegou ao retiro presidencial de Camp David em Maryland no início da tarde de sexta-feira.

