Política externa de Lula vai "restabelecer a credibilidade do Brasil", diz embaixador

247 - Ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres, Rubens Barbosa afirmou à CNN Brasil nesta sexta-feira (25) que a política externa no próximo governo Lula (PT) visará "restabelecer a credibilidade do Brasil" no exterior.

"O presidente eleito, lá no Egito, deu o tom. Vai haver uma mudança importante no rumo da política externa, com uma grande ênfase na política de meio ambiente, nas negociações internacionais que vão restabelecer a credibilidade do Brasil”, disse.

Para Barbosa, o meio ambiente deverá ser o tema central do Brasil no cenário internacional. "O meio ambiente é hoje o tema global mais importante e o Brasil tem uma posição estratégica e central nisso. O presidente eleito entendeu isso, e nesse primeiro pronunciamento deixou muito claro que essa vai ser a grande ênfase da política externa".

