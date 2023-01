Política externa: em um mês, Lula já teve 50% dos encontros de Bolsonaro em quatro anos

Retomando a agenda da visibilidade e respeito internacional, Presidente já se encontrou com representantes de 15 governos e possui vasta agenda com importantes lideranças edit

247 - Retomando a agenda da visibilidade e respeito internacional, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontrou com representantes de 15 governos desde a sua posse e já possui extensa agenda de encontros para 2023: Na segunda-feira, o petista deverá receber o chanceler alemão, Olaf Scholz, e tem viagem marcada para os Estados Unidos no dia 10, quando se encontrará com o presidente Joe Biden. Em março, ele deverá ir à China e, no mês seguinte, a Portugal e a pelo menos três nações africanas — entre elas, provavelmente, Angola.

“Em menos de um mês, os números dão a medida da mudança promovida pelo presidente na política externa brasileira em comparação com a gestão de Jair Bolsonaro. O petista já se reuniu com representantes de 15 países neste período, enquanto seu antecessor teve encontros bilaterais com lideranças de 31 nações ao longo de quatro anos. A agenda também passou por uma guinada representativa e passou a mirar temas que estavam de lado, como clima e direitos humanos”, informa reportagem de Eliane Oliveira e Dimitrius Dantas no jornal O Globo.

A reportagem também ressalta a mudança no perfil da diplomacia do novo governo. “ A política externa agora está centrada em temas como aquecimento global e direitos humanos, ampliando o escopo anterior, muito concentrado em comércio. Entre os desafios de Lula, neste momento, está atrair novos atores para o financiamento de medidas para mitigar os efeitos do aquecimento global sobre a Amazônia”.

