Políticas de Fernández já causam impacto positivo na economia argentina, diz pesquisa

Documento elaborado pelo Centro de Economia Política da Argentina (CEPA) no primeiro mês de mandato diz que políticas da nova gestão representa “uma guinada de 180 graus” em comparação com o realizado pelo governo anterior, do empresário e político neoliberal Mauricio Macri edit

Revista Fórum - Um documento elaborado pelo Centro de Economia Política da Argentina (CEPA) analisou as medidas tomadas pelo presidente Alberto Fernández desde o dia 10 de dezembro (quando assumiu o poder) até agora, e seus efeitos na economia do país.

A apresentação do informe começa dizendo que a postura da nova gestão representa “uma guinada de 180 graus” em comparação com o realizado pelo governo anterior, do empresário e político neoliberal Mauricio Macri, que terminou seu mandato com uma inflação acima dos 50%, um desemprego de 17% e, o pior de tudo, uma dívida de quase 50 bilhões de dólares com o FMI (Fundo Monetário Internacional), entre outros graves problemas econômicos.

Leia mais na Fórum.