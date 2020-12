Político chamado Adolf Hitler é eleito na Namíbia por partido que lutou contra segregação racial

247 - Um político batizado com o mesmo nome do ditador nazista Adolf Hitler foi eleito, com folga, para a Prefeitura da cidade de Ompundja, na Namíbia. As últimas eleições regionais do país ocorreram em 25 de novembro.

Adolf Hitler Uunona levou quase 85% dos votos de sua região pelo Swapo, partido conhecido por sua luta contra o apartheid no país, no fim da década de 1960. Uunona contou ao jornal alemão Bild que seu pai escolheu o nome sem saber o que estava fazendo.

A Namíbia foi colonizada pelos alemães de 1884 até o fim da Primeira Guerra Mundial e por isso nomes em alemão são comuns no país.

"Ele provavelmente não entendia muito bem o que Adolf Hitler defendia", disse Uunona.

"Quando eu era criança, eu via esse nome como um nome totalmente normal", disse. "Só quando fiquei adolescente é que entendi que esse homem tinha a intenção de conquistar e controlar o mundo inteiro. Eu não tenho nada a ver com isso."

