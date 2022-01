Político ucraniano ameaça processar Reino Unido, que o acusou de ser fantoche da Rússia

Apoie o 247

KIEV (Reuters) - O ex-parlamentar ucraniano Yevhen Murayev ridicularizou as alegações britânicas de que ele poderia ser instalado como líder de um governo fantoche do Kremlin em Kiev e disse à Reuters em entrevista que está considerando uma ação legal.

O Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha disse no domingo que Moscou está considerando Murayev como um potencial candidato para liderar a Ucrânia se a Rússia lançar uma invasão, e disse que oficiais de inteligência russos estão em contato com vários outros ex-políticos ucranianos sobre o planejamento de um ataque. consulte Mais informação

A Rússia criticou as alegações como "desinformação", enquanto uma autoridade ucraniana disse que deveria ser encarada com seriedade.

"Esta manhã eu já li em todas as publicações de notícias esta teoria da conspiração: absolutamente não comprovada, absolutamente infundada", disse Murayev em uma videochamada.

Ele negou ter qualquer contato com oficiais de inteligência russos e descartou a ideia de que poderia estar ligado ao Kremlin como "estúpido", já que foi colocado sob sanções russas em 2018.

"Provavelmente no Reino Unido foi de alguma forma esquecido ou esquecido, ou simplesmente nem apreciado", disse Murayev, acrescentando que as alegações o fizeram duvidar da qualidade do trabalho de inteligência do Reino Unido.

