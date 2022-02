Políticos britânicos devem devolver as Ilhas Malvinas se quiserem manter justiça, diz mídia chinesa

A China reiterou apoiar o requerimento do lado argentino para o pleno exercício da soberania sobre as Ilhas Malvinas e as resoluções relevantes da ONU edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Recentemente, durante a visita oficial à China do presidente da Argentina, Alberto Fernández, os dois países emitiram uma declaração conjunta sobre o aprofundamento da parceria estratégica global. Na qual, a China reiterou apoiar o requerimento do lado argentino para o pleno exercício da soberania sobre as Ilhas Malvinas e as resoluções relevantes das Nações Unidas (ONU). Assim, reinicia-se, o mais rápido possível, as negociações para solucionar as disputas por meio pacífico.

Eis a posição coerente da China, que sempre age de forma justa de acordo com às suas palavras e aos assuntos que trata. Isso não apenas demonstra o respeito pelos princípios da Carta da ONU, sustenta os países em desenvolvimento a assegurar os seus direitos e interesses legítimos, como também apresenta as responsabilidades de se opor ao colonialismo e salvaguardar a equidade e a justiça internacionais, ganhando amplamente o concordo da comunidade internacional.

Contudo, algumas pessoas do Reino Unido começam a agir de outra forma. A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido publicou um texto em uma plataforma de rede social falando sobre “o respeito pela soberania” com a China. No dia 10, a Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou uma chamada moção que não possui efeitos legais, advogando e elevando as relações entre o Reino Unido e a região chinesa de Taiwan e apoiando mais conhecimento internacional para Taiwan.

O desempenho político de algumas pessoas no Reino Unido não pode enganar a comunidade internacional, e que está bem óbvio o julgamento sobre os problema das Ilhas Malvinas. Eles queriam usar a questão de Taiwan para pressionar a China, que é uma tentativa totalmente errada!

Podemos ver que a questão das Ilhas Malvinas acontece entre os dois Estados soberanos: o Reino Unido e a Argentina. Isso pertence à uma questão internacional. A China sempre apoia os requisitos justos da Argentina sobre a soberania das Ilhas, o que revela o consenso internacional.

Vale ressaltar que a questão de Taiwan faz parte dos assuntos internos da China, que é essencialmente diferente da questão das Ilhas Malvinas. Só existe uma China no mundo, a Taiwan é uma parte que não se pode ser separada do território chinês, o que é uma norma geralmente aceita nas relações internacionais, como também uma base política da China para construir relações diplomáticas com os outros países.

