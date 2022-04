Políticos europeus são alvo de programa espião israelense, aponta relatório

Apoie o 247

Sputnik - Diversos políticos e ativistas europeus foram alvos de espionagem pelo spyware israelense Pegasus, segundo empresa de pesquisa cibernética.

O relatório da Citizen Lab aponta que dos alvos fazia parte o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e líderes catalães na Espanha.

"Confirmamos que em 2020 e 2021 observamos e notificamos o governo do Reino Unido de múltiplas suspeitas de infecções com o spyware Pegasus dentro de redes governamentais do Reino Unido", informou a Citizen Lab.

Entre 2020 e 2021, o programa de spyware israelense foi usado para espionar diversas instituições governamentais do Reino Unido.

Apesar do ataque, os britânicos se negaram a dar detalhes, um funcionário, que não quis se identificar, confirmou que as redes governamentais foram comprometidas e que o programa havia infectado telefones e computadores.

O programa Pegasus, da israelense NSO, tem sido usado em todo o mundo para espiar telefones e computadores de políticos, defensores de direitos humanos, jornalistas e até membros da Igreja Católica.

