Polônia anuncia que vai comprar 250 tanques dos EUA​

De acordo com o governo polonês, o objetivo "deter agressor potencial". Iniciativa acontece em meio à guerra na Ucrânia. Polônia integra a Otan, liderada pelos EUA

247 - O governo da Polônia assinou um contrato para a compra de 250 tanques pesados M1A2 Abrams, o principal do arsenal dos Estados Unidos. O valor foi de US$ 4,75 bilhões (R$ 69,2 bilhões).

De acordo com o governo polonês, o objetivo "deter agressor potencial", um sinal para a Rússia, país criticado pela Polônia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Os russos, governador por Vladimir Putin, não querem a entrada da Ucrânia na Otan, liderada pelos EUA, que tentam ampliar a influência em algumas regiões da Europa.

