Polônia diz que Alemanha recusou negociações sobre reparações da Segunda Guerra Mundial

Apoie o 247

ICL

VARSÓVIA, 3 Jan (Reuters) - A Alemanha rejeitou a mais recente pressão do governo nacionalista da Polônia por amplas reparações pela Segunda Guerra Mundial, dizendo em resposta a uma nota diplomática que a questão foi encerrada, disse o Ministério das Relações Exteriores em Varsóvia nesta terça-feira (3).



Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que respondeu a uma carta enviada pela Polônia sobre o assunto em outubro e não comentou o conteúdo da correspondência diplomática.



A Polônia estima suas perdas na Segunda Guerra Mundial causadas pela Alemanha em 6,2 trilhões de zlotys (US$ 1,4 trilhão) e exigiu reparações, mas Berlim disse repetidamente que todas as reivindicações financeiras relacionadas à guerra foram resolvidas.



"Esta resposta, para resumir, mostra uma atitude absolutamente desrespeitosa em relação à Polônia e aos poloneses", disse Arkadiusz Mularczyk, vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, em entrevista à Agência de Imprensa Polonesa.



"A Alemanha não segue uma política amigável em relação à Polônia, eles querem construir sua esfera de influência aqui e tratar a Polônia como um estado vassalo".



Quando perguntado sobre um diálogo mais aprofundado com a Alemanha em relação à compensação, Mularczyk disse que continuaria "através de organizações internacionais".



Cerca de seis milhões de poloneses, incluindo três milhões de judeus poloneses, foram mortos durante a guerra e Varsóvia foi arrasada após um levante de 1944 no qual cerca de 200.000 civis morreram.



Em 1953, os então governantes comunistas da Polônia renunciaram a todas as reivindicações de reparações de guerra sob pressão da União Soviética, que queria libertar a Alemanha Oriental, também um satélite soviético, de quaisquer responsabilidades.



O partido nacionalista Lei e Justiça (PiS) da Polônia diz que o acordo é inválido porque a Polônia não conseguiu negociar uma compensação justa. Ele reviveu os pedidos de indenização desde que assumiu o poder em 2015 e fez da promoção da vitimização da Polônia durante a guerra um pilar central de seu apelo ao nacionalismo.



A postura combativa em relação à Alemanha, frequentemente usada pelo PiS para mobilizar seu eleitorado, prejudicou as relações com Berlim.



Em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Zbigniew Rau, em outubro passado, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a dor causada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi "transmitida por gerações" na Polônia, mas que a questão das reparações foi encerrada.



(US$ 1 = 4,4324 zlotys)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.