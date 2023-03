Polônia entregará 4 caças à Ucrânia, decide presidente

Apoie o 247

247 - A Polônia entregará quatro caças MiG-29 para a Ucrânia nos próximos dias, disse o presidente polonês Andrzej Duda na quinta-feira.

"Podemos dizer com segurança que também estamos enviando jatos MiG para a Ucrânia. Temos mais de dez deles em estoque no momento", disse Duda em coletiva de imprensa com o presidente tcheco Petr Pavel, acrescentando que quatro caças serão fornecidos "literalmente nos próximos dias".

A transferência tornaria a Polônia o primeiro membro da Otan a ter entregue caças a Kiev.

A Eslováquia declarou prontidão para fornecer seus aviões MiG-29 para Kiev também. Kiev tem pedido jatos de combate para reforçar sua Força Aérea, dizimada pela Rússia. Ainda não há sinal de que os Estados Unidos ou o Reino Unido enviarão aviões de guerra.

