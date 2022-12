Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente polonês, Andrzej Duda, instruiu os departamentos relevantes a prepararem prontamente uma justificativa oficial para reivindicações polonesas de territórios ucranianos ocidentais, segundo a inteligência russa.

As informações foram reveladas pelo diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia (SVR, na sigla em russo), Sergei Naryshkin, em entrevista à Sputnik.

"Duda instruiu os serviços especializados a prepararem uma justificativa oficial para as reivindicações polonesas à Ucrânia Ocidental em um curto espaço de tempo", disse Naryshkin.

Em relatório ao qual a Sputnik teve acesso, o SVR aponta que os preparativos estão sendo feitos antes de uma possível negociação de interrupção das hostilidades entre Moscou e Kiev neste inverno.

Naryshkin alerta ainda que Varsóvia busca realizar referendos no oeste da Ucrânia para substanciar suas reivindicações de terras ucranianas.

"Para garantir a legitimidade dessas adesões territoriais planejadas, as autoridades polonesas decidiram usar a experiência bem-sucedida da Rússia em devolver territórios ancestrais realizando referendos sobre eles", afirmou.

Segundo o funcionário, os serviços especiais poloneses "vazaram" informações para a mídia ucraniana sobre a suposta preparação na região de Lvov, na Ucrânia, de um referendo sobre o tema da adesão à Polônia.

O diretor do SVR alertou as autoridades polonesas que elas não deveriam traçar falsas analogias com sua história, que está "cheia de exemplos de confrontos entre nacionalistas poloneses e ucranianos".

Ele destaca o massacre de Volhynia de 1943, em que as autoridades polonesas acreditam provar o envolvimento da Organização dos Nacionalistas Ucranianos — pelo Exército Insurgente da Ucrânia no genocídio do povo polonês.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.