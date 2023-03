Polônia vai implantar lançadores de foguetes HIMARS perto da fronteira com a Rússia, diz Ministro da Defesa

O ministro também disse que os EUA entregaram sistemas de mísseis HIMARS similares à Ucrânia, acrescentando que era importante equipar os poloneses com armas eficazes edit

(Sputnik) - A Polônia implantará seus primeiros sistemas de foguetes de artilharia HIMARS, adquiridos dos Estados Unidos, não muito longe de sua fronteira com a exclaved Kaliningrado da Rússia, disse o Ministro da Defesa polonês Mariusz Blaszczak.

"Antes do final deste ano, o HIMARS dos EUA entrará em serviço da 16ª divisão mecanizada [implantada perto da fronteira com a Região de Kaliningrado da Rússia]", disse Blaszczak em uma reunião com os militares poloneses.

Ele disse que a bateria foi adquirida em 2019 e o Congresso dos EUA aprovou a ordem da Polônia para mais 500 módulos de carregamento HIMARS.

O ministro também disse que os EUA entregaram sistemas de mísseis HIMARS similares à Ucrânia, acrescentando que era importante equipar as forças armadas polonesas com armas que provassem sua eficácia no campo de batalha.

Depois que a Rússia iniciou sua operação militar especial na Ucrânia, muitos países ocidentais, incluindo a Polônia, condenaram as ações de Moscou e começaram a apoiar Kiev. A Polônia entregou tanques, drones, munições, outras máquinas e equipamentos militares à Ucrânia. A Rússia tem dito repetidamente que os suprimentos militares ocidentais à Ucrânia só levariam a uma maior escalada do conflito.

