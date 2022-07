Apoie o 247

TASS - A Polônia está tentando esconder sua expansão para o oeste da Ucrânia e está recebendo nervosamente o vazamento de seus planos de desmembrar a Ucrânia, disse o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, Sergey Naryshkin, nesta terça-feira.

"As informações que chegam ao Serviço indicam uma reação nervosa da liderança da Polônia ao fato de que seus planos de desmembrar a Ucrânia chegaram aos olhos do público", disse ele à assessoria de imprensa do Serviço.

Em suas palavras, Varsóvia obviamente esperava que em meio ao duro impasse geopolítico nem Kiev, nem Washington, nem Moscou notassem seus preparativos para tomar territórios ucranianos. "A Polônia esperava que, quando o conflito na Ucrânia chegasse a uma fase de solução diplomática, os lados teriam que reconhecer a 'expansão da Polônia' como um fato consumado. Agora, após o vazamento de informações sensatas, a liderança polonesa precisa acalmar as preocupações de seus ‘amigos’ da OTAN e da UE”, disse Naryshkin.

Agora, Varsóvia espera corrigir a situação por meio de ampla propaganda. Think tanks e os meios de comunicação de massa controlados pelo governo foram instruídos a encenar uma campanha de mídia para disfarçar as ações da Polônia para fortalecer suas posições na Ucrânia e refutar "rumores". De acordo com as informações do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, está planejado se concentrar na criação de uma imagem de "participação coletiva" de todos os vizinhos da Ucrânia nos assuntos de Kiev. Para esses fins, Varsóvia planeja cooperar mais estreitamente no problema ucraniano com a Hungria e a Romênia para se esconder atrás deles a fim de implementar seus planos.

