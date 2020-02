Pompeo e rei saudita se reúnem em Riad pela 1ª vez desde assassinato de general iraniano

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo se reuniu com um de seus principais aliados no Oriente Médio, o rei da Arábia Saudita edit

247 - O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, se reuniu nesta quinta-feira (20(, em Riad, com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdul Aziz al Saud, pela primeira vez desde que os Estados Unidos assassinaram o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque, no dia 3 de janeiro.

Durante a reunião, Pompeo e o rei Salman "revisaram as relações bilaterais, os eventos internacionais e regionais e os esforços de ambos os países em relação a esses eventos", informa a EFE.

Pompeo chegou a Riad na quarta-feira, como parte de uma viagem pela África Subsaariana e pelo Golfo Pérsico. O representante americano se encontrará com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman nos próximos dias, entre outras coisas para discutir sobre como enfrentar "ameaças do Irã", que é inimigo do regime saudita.