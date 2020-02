População de Alepo comparece em massa a ato comemorativo de vitória do Exército sírio

Um grande ato cívico foi realizado nesta terça-feira na região norte da cidade de Alepo, para celebrar as vitórias do Exército Árabe Sírio que libertou as áreas a oeste e norte desta cidade edit

247 - Um gigantesco ato cívico foi realizado na cidade de Alepo nesta terça-feira (18) para comemorar a vitória do exército nacional na guerra contra o terrorismo.

O evento contou com a presença do vice-secretário geral do Partido Socialista Árabe Baath, Hilal al-Hilal, e do ministro da Informação, Imad Sara. .

Al-Hilal transmitiu as saudações do presidente, Bashar al-Assad aos moradores de Aleppo e destacou que, graças à sua resistência à feroz guerra terrorista e ao apoio ao exército sírio, os feitos atuais se tornaram realidade, informa a agência Sana.