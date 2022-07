População mundial chegará a 8 bilhões em 15 de novembro: ONU

A população global deve chegar a 8 bilhões em 15 de novembro, com a Índia projetada para superar a China como o país mais populoso em 2023 edit

Xinhua - A população global deve chegar a 8 bilhões em 15 de novembro, com a Índia projetada para superar a China como o país mais populoso em 2023, disse a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira, 11, Dia Mundial da População.

“É um lembrete de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar de nosso planeta e um momento para refletir sobre onde ainda não cumprimos nossos acordos mútuos”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A taxa de crescimento é a mais lenta desde 1950, tendo caído abaixo de 1% em 2020, de acordo com o World Population Prospects 2022.

A população mundial pode crescer para cerca de 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e atingir um pico de cerca de 10,4 bilhões durante a década de 2080, e os países da África Subsaariana devem contribuir com mais da metade do aumento até 2050, disse o relatório.

Mais da metade do aumento projetado até 2050 estará concentrado em oito países: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia, acrescentou.

“O rápido crescimento populacional torna mais difícil erradicar a pobreza, combater a fome e a desnutrição e aumentar a cobertura dos sistemas de saúde e educação. Por outro lado, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente aqueles relacionados à saúde, educação e igualdade de gênero, contribuirá para reduzir os níveis de fertilidade e desacelerar o crescimento da população global”, disse Liu Zhenmin, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais.

A fertilidade caiu acentuadamente nas últimas décadas em muitos países, disse o relatório, observando que dois terços da população global hoje vive em um país ou área onde a fertilidade ao longo da vida está abaixo de 2,1 nascimentos por mulher, aproximadamente o nível necessário para o crescimento zero no longo prazo para uma população com baixa mortalidade.

Devido aos baixos níveis sustentados de fecundidade e, em alguns casos, taxas elevadas de emigração, as populações de 61 países ou áreas devem diminuir 1% ou mais entre 2022 e 2050, disse.

A parcela da população global com 65 anos ou mais deve aumentar de 10% em 2022 para 16% em 2050, disse.

“Países com populações envelhecidas devem tomar medidas para adaptar os programas públicos às proporções crescentes de idosos, inclusive melhorando a sustentabilidade da previdência social e dos sistemas de pensões e estabelecendo sistemas universais de saúde e cuidados de longo prazo”, observou o relatório.

A longevidade média global está projetada para ser de cerca de 77,2 anos em 2050, com novas reduções na mortalidade, já que 2019 viu uma expectativa de vida global ao nascer de 72,8 anos, uma melhoria de quase 9 anos desde 1990.

No entanto, em 2021, a expectativa de vida global ao nascer caiu para 71 anos, devido principalmente à pandemia de Covid-19, e a expectativa de vida nos países menos desenvolvidos ficou 7 anos atrás da média global.

Desde 1990, o Dia Mundial da População é comemorado em 11 de julho para aumentar a conscientização sobre questões relacionadas ao crescimento populacional em todo o mundo.

