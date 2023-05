Popularidade do feriado de Primeiro de Maio atesta força da economia chinesa

Apoie o 247

Google News

Rádio Internacional da China - De acordo com os dados oficiais, durante os cinco dias do feriado de Primeiro de Maio deste ano, o número total de viagens de turismo doméstico na China chegou a 274 milhões, um aumento de 70,83% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a receita do turismo doméstico foi de 148,056 bilhões de yuans, uma alta de 128,9%.

Além da recuperação do mercado cultural e turístico, o setor de serviços cotidianos, como restaurantes, também registrou um aumento considerável. Segundo dados de uma plataforma de comércio eletrônico, nos três primeiros dias do feriado, o consumo médio diário on-line em serviços cotidianos do país aumentou 133% em comparação com o mesmo período de 2019. A bilheteria total do mercado cinematográfico ultrapassou 1,5 bilhões de yuans.

Este ano, a China priorizou a restauração e a ampliação do consumo e lançou uma série de políticas para expandir a demanda interna, promover o consumo, aumentar a renda da população e melhorar o ambiente de consumo. Depois de um crescimento econômico além das expectativas no primeiro trimestre deste ano, vários indicadores de consumo durante o feriado de Primeiro de Maio manifestaram-se satisfatórios, demonstrando plenamente que o impulso endógeno do mercado de consumo da China está sendo liberado de forma acelerada e que o efeito impulsionador do consumo ao crescimento econômico está se fortalecendo ainda mais.

À medida que a China promove com passos firmes o desenvolvimento de alta qualidade, surgem constantemente novos pontos de demanda de consumo como nas áreas de automóveis movidos a nova energia, melhoria habitacional, educação, assistência médica, cultura e esporte, criando novas oportunidades para o mundo todo.



Durante o feriado de Primeiro de Maio deste ano, foi realizada a terceira etapa da 133a Feira de Cantão, e o número de expositores de importação chegou a 202, maior do que as últimas duas edições.

A participação ativa de empresas estrangeiras em exposições chinesas, o investimento estrangeiro no país e a visita de responsáveis de muitas empresas multinacionais são fatos que provam que “o rápido trem” do desenvolvimento econômico chinês não pode ser perdido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.