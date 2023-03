Por que a CIA produz notícia falsa sobre explosão dos gasodutos Nord Stream?, indaga mídia chinesa

Perante as dúvidas e preocupações da comunidade internacional, os EUA devem cooperar com a ONU para realizar uma investigação justa e completa sobre o incidente edit

Rádio Internacional da China - O famoso jornalista investigativo norte-americano e ganhador do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, lançou mais uma “bomba” no dia 22 em uma rede social. Ele indicou que a notícia que um grupo "pró-ucraniano" explodiu os gasodutos Nord Stream é falsa.

No dia 8 de fevereiro deste ano, Hersh revelou que o governo Biden conspirou para explodir os gasodutos Nord Stream que transportavam gás da Rússia para a Europa.

A reportagem do jornalista é cheia de detalhes e evidências. Ele apontou que, no início deste mês, o chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou os Estados Unidos e abordou o caso do Nord Stream com o presidente norte-americano, Joe Biden. Depois, a Agência Central de Inteligência (CIA) realizou uma cooperação com o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND, na sigla em alemão), para produzir uma reportagem falsa com o objetivo de encobrir a verdade sobre o assunto.

Dias depois da visita de Olaf Scholz, o New York Times e a Revista Time dos EUA publicaram quase ao mesmo tempo a notícia de que um grupo pró-ucraniano foi o responsável pela explosão dos gasodutos Nord Stream. As pessoas querem saber se isso é apenas uma coincidência.

Se as revelações de Seymour Hersh forem verdadeiras, as Nações Unidas precisam organizar uma investigação internacional para esclarecer o caso rapidamente. Além disso, a comunidade internacional também duvidou da reportagem da imprensa norte-americana, porque só a elite das forças armadas do mundo teria a capacidade de realizar as explosões e as organizações civis não poderiam completar a tarefa.

Outro fenômeno estranho é que a autoridade norte-americana caiu quase em silêncio perante as revelações de Seymour Hersh. Se o jornalista estivesse mentindo, Washington deveria realizar uma investigação profunda sobre o incidente. No entanto, o governo Biden não fez isso e ainda tentou impedir uma possível investigação internacional liderada pela ONU.

Vale lembrar que os departamentos de inteligência e os veículos de imprensa dos EUA têm a tradição de produzir mentiras junto com o governo, tais como, a guerra contra o Iraque, os capacetes brancos da Síria e o rastreamento da origem do novo coronavírus, entre outros.

Perante as dúvidas e preocupações da comunidade internacional, os EUA devem cooperar com a ONU para realizar uma investigação justa e completa sobre o incidente. Neste momento, o silêncio praticamente equivale ao reconhecimento.

