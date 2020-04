Por que a maior potência do mundo enfrenta tão mal a pandemia de coronavírus?

247 - "O mundo está passando por tempos de pandemia. Não é uma crise de saúde exclusivamente; é política, econômica, social e de valores", escreve o jornalista cubano Randy Alonso Falcón.

"Juntamente com as doenças associadas, a pobreza é um fator agravante para aqueles que contraem a covid-19. O salve-se quem puder não funciona, o neoliberalismo mostra seus limites trágicos", argumenta.

"Torne a América grande" - continuam dizendo os pôsteres da campanha eleitoral de Donald Trump espalhados pelo país. "Enquanto isso, a nação do norte se tornou o epicentro mundial da pandemia de covid-19".

Alguém muito mais inteligente e sensível do que o presidente Donald Trump, o intelectual Noam Chomsky, considerou as ações do presidente péssimas e classificou essa crise como “outro exemplo de falha do mercado, assim como a ameaça de uma catástrofe ambiental […] O ataque neoliberal deixou os hospitais despreparados. Um exemplo são os leitos que foram removidos em nome de 'eficiência' ".

