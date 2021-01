Por telefone, Johnson e Biden discutem alinhamento de política externa sobre China, Irã e Rússia

Sputnik - Em conversa por telefone, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, expressaram a intenção de reforçar os laços entre os dois países.

Um resumo da conversa entre os dois líderes foi publicado neste sábado (23) tanto pelo governo britânico como pela Casa Branca.

"O presidente expressou sua intenção de fortalecer as relações especiais entre nossos países e revitalizar os laços transatlânticos, destacando o papel fundamental da OTAN em nossa defesa coletiva e valores compartilhados", disse o comunicado divulgado por Washington.

Biden também destacou a importância da cooperação em face de desafios comuns, como o combate às mudanças climáticas, a contenção da pandemia de COVID-19 e a segurança sanitária global.

"Ele expressou sua vontade de trabalhar em estreita colaboração com o primeiro-ministro Johnson, visto que o Reino Unido está hospedando o G7 e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática neste ano", diz o comunicado da Casa Branca.

Os dois líderes também falaram em coordenar suas ações de política externa, principalmente em relação à China, Irã e Rússia.

Boris Johnson foi o terceiro líder estrangeiro com quem Biden falou por telefone após assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Anteriormente, ele conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

