Porta-voz chinês aponta espionagem dos EUA em outros países

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse, na coletiva de imprensa regular nesta segunda-feira (13), que os Estados Unidos abusaram de suas tecnologias para realizar vigilância e espionagem em todo o mundo, inclusive de seus aliados. A parte norte-americana enviou frequentemente aviões baseados em navios para fazer inspeção nas proximidades da China, o que prejudicou a soberania do país, citou Wang Wenbin.

Ao falar que “balões” norte-americanos haviam voado no céu da China, o porta-voz mencionou que, desde o ano passado, equipamentos de alta altitude dos EUA voaram ilegalmente sobre o espaço aéreo chinês mais de dez vezes sem a aprovação do país. Portanto, os Estados Unidos devem refletir sobre si mesmos, em vez de criticar a China.

Wang Wenbin destacou que os EUA lideram a espionagem global, mantendo a maior rede de ações nesta área no mundo. A Agência de Segurança Nacional norte-americana monitora mensagens de texto e telefonemas de políticos da Alemanha, França, Noruega, Suécia, Holanda e de outros países europeus. Os Estados Unidos instalaram secretamente equipamentos de monitoramento em quase 100 de suas embaixadas e consulados no exterior para roubar segredos do país anfitrião.

