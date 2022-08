Porta-voz da chancelaria chinesa pede que Biden não permita a visita de Pelosi a Taiwan

Apoie o 247

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, reiterou na segunda-feira (1º) um aviso de que os EUA não devem organizar uma visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha de Taiwan, enfatizando que isso levaria a sérias consequências, informa o Global Times.

O status de Pelosi como a autoridade política número 3 dos EUA significa que sua visita à ilha de Taiwan seria altamente sensível, disse Zhao, destacando que não importa quando ou como ela vá para a ilha, isso violará seriamente o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, prejudicando seriamente as relações bilaterais e tendo um impacto político negativo.

O Ministério das Relações Exteriores da China, o Ministério da Defesa Nacional da China e o Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado se manifestaram seis vezes em nove dias, instando Pelosi a abandonar a viagem à ilha, o que seria uma séria provocação à China.

Pelosi chegou a Cingapura na segunda-feira após uma escala de fim de semana no Havaí para consultar os comandantes americanos responsáveis ​​pelo Indo-Pacífico, informou o New York Times, observando que ela disse em comunicado que planejava viajar com uma delegação do Congresso, Coreia do Sul e Japão, sem mencionar a ilha de Taiwan.

Não seria incomum omitir Taiwan de um anúncio devido às preocupações de segurança, e Pelosi deveria prosseguir com o plano para a visita de mais alto nível de uma autoridade estadunidense à ilha em 25 anos.

Autoridades do governo dos EUA disseram que não sabiam até que ponto as autoridades chinesas estavam dispostas a arriscar um confronto, e algumas autoridades instaram o governo chinês a ignorar a visita, como fez quando o então presidente da Câmara, Newt Gingrich, visitou a ilha em 1997 para expressar o apoio dos EUA à sua defesa, de acordo com o New York Times.

Zhao reiterou na coletiva de imprensa de segunda-feira que a China expressou repetidamente aos EUA suas sérias preocupações e posição solene de que se opõe firmemente à visita de Pelosi à ilha, pois pode causar sérias consequências. A China também acredita que os EUA devem estar plenamente conscientes da mensagem forte e clara transmitida pelo lado chinês.

O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Joe Biden falaram por telefone por mais de duas horas na quinta-feira passada, durante as quais Xi enfatizou que é a firme vontade de 1,4 bilhão de chineses salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial da China na questão de Taiwan. "Aqueles que brincam com fogo perecerão com isso", advertiu Xi a Biden.

Zhao acrescentou que o que os EUA devem fazer é respeitar o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, honrar a promessa do presidente Biden de não apoiar a "independência de Taiwan" e de não organizar uma visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha de Taiwan.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alertou que a China adotará contramedidas resolutas e fortes para salvaguardar sua soberania e integridade territorial se Pelosi visitar a ilha, observando que a visita seria uma interferência grosseira nos assuntos internos da China.

O lado chinês está em constante alerta e o Exército Popular de Libertação da China nunca ficará de braços cruzados, observou Zhao Lijian na segunda-feira. "Quanto às contramedidas que o lado chinês tomaria, vamos esperar e ver se ela se atreve a ir."

