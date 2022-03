Porta-voz do Kremlin diz que russos elegem Putin – e não Biden

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, TASS – O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não cabe ao presidente dos EUA, Joe Biden, decidir quem deve estar no poder na Rússia.

"Isso não cabe a Biden decidir. O presidente da Rússia é eleito pelos russos", disse Peskov à Reuters no sábado, quando solicitado a comentar as palavras de Biden em Varsóvia.

No início do dia, o presidente dos EUA em visita disse em seu discurso na Polônia que o presidente russo, Vladimir Putin, "não pode permanecer no poder".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais tarde, a Casa Branca garantiu que em seu discurso sobre a Ucrânia Biden não havia pedido uma mudança de regime na Rússia.

"O argumento do presidente é que Putin não pode exercer poder sobre seus vizinhos ou sobre a região", disse um funcionário da Casa Branca. "Ele não estava discutindo o poder de Putin na Rússia ou a mudança de regime."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele decidiu realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." O líder russo sublinhou que Moscovo não tem planos de ocupar territórios ucranianos, salientando que a operação visa a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. West impôs sanções abrangentes à Rússia.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE