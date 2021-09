Porta-voz do Talibã anuncia que guerra acabou e promete divulgar governo em breve

Nesta segunda-feira (6), o porta-voz do Talibã declarou o fim da guerra no Afeganistão e disse que nos próximos dias será anunciada a composição do novo governo edit

Sputnik - De acordo com o Talibã, a guerra no Afeganistão acabou e a formação do novo governo será anunciada em breve.

O porta-voz do grupo assegurou que não houve civis feridos nos confrontos na província de Panjshir.

“Ontem à noite e esta manhã, Panjshir estava completamente sob controle. Então, a guerra no Afeganistão acabou. Não há mais nenhuma desculpa para isso. Está na hora de reconstruir nosso país”, afirmou Zabiullah Mujahid na coletiva de imprensa.

"O novo governo será anunciado nos próximos dias", acrescentou.

O Talibã convida os ex-militares afegãos para se juntarem aos serviços de segurança do novo governo.

"As forças afegãs, treinadas nos últimos 20 anos, serão convidadas [para servir nos] serviços de segurança", disse Mujahid, citado pelo canal TOLOnews.

O porta-voz dos talibãs confirmou terem sido feitos convites a nações estrangeiras para a cerimônia de anúncio do novo governo. Anteriormente, o canal Al-Jazeera, citando uma fonte no movimento, informou que os talibãs convidaram representantes da Turquia, China, Rússia, Irã, Paquistão e Catar.

"Foram enviados convites a vários países para participarem da cerimônia de anúncio do novo governo", disse Mujahid, segundo o canal Shamshad News.

Hoje (6) de manhã, Mujahid disse que Panjshir, a última das 34 províncias afegãs, ficou sob controle do Talibã. Por sua vez, as forças locais de resistência, lideradas por Ahmad Massoud, desmentiram a declaração do movimento Talibã sobre a tomada da província e anunciaram a sua intenção de continuar a luta.

Esta é a segunda declaração do fim da guerra no Afeganistão pelo Talibã.

