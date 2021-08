Porta-voz do Talibã diz que China desempenha papel positivo na reconciliação pacífica do Afeganistão

Rádio Internacional da China - A apresentadora da mídia chinesa CGTN, Tian Wei, entrevistou com exclusividade nesta quinta-feira (19) o porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen.

Ao falar sobre a reconstrução e a manutenção da paz no Afeganistão, o porta-voz disse que já visitou a China várias vezes, e o país sempre desempenha um papel positivo na reconstrução pacífica do Afeganistão, especialmente no processo de promoção da reconciliação pacífica do país. “Anteriormente, a China nomeou um enviado especial ao Afeganistão e nós mantivemos contato. Agora, o país nomeou um novo enviado especial e nossos contatos estão como sempre. A China desde sempre fez contribuições positivas para a reconciliação pacífica do Afeganistão. Esperamos que a China possa continuar contribuindo para a construção do país no futuro. O povo afegão aguarda ansiosamente por isso”, disse o porta-voz.

