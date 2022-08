Porta-voz militar diz que Exército chinês é um freio ao conluio entre os Estados Unidos e Taiwan

Apoie o 247

247 - Um porta-voz militar chinês disse nesta quinta-feira (4) que os exercícios militares ao redor da ilha de Taiwan são um forte impedimento ao conluio entre os Estados Unidos e a região de Taiwan, informa a Xinhua.

Expressando forte indignação e oposição à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, à região chinesa de Taiwan, Tan Kefei, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, disse que as forças armadas chinesas cumprirão o que dizem.

O Comando do setor oriental de operações do Exército de Libertação do Povo Chinês (ELP) organizou exercícios de treinamento de combate nas águas e no espaço aéreo da Ilha de Taiwan, que incluem ataques a alvos marítimos, ataques a alvos terrestres e operações de controle do espaço aéreo, bem como disparos ao vivo de munições guiadas com precisão, de acordo com Tan.

Tan disse que as forças armadas chinesas defenderão resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial do país e nunca deixarão espaço para qualquer forma de atividades de "independência de Taiwan" e interferência externa.

